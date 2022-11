Así es la siesta perfecta, según expertos de la Universidad de Harvard

09 nov. 2022 - 15:00 hrs.

A partir de cierta edad, se pierden los "derechos" para dormir siesta, y mientras más edad tienes, probablemente menos siestas tendrás. Muchos dicen que te arruinan el sueño, pero las investigaciones han demostrado que dormir durante un tiempo limitado a media tarde podría ayudarte a mejorar tu productividad o creatividad.

"Las siestas pueden ser parte de una rutina saludable de sueño", explicó a Savoir la doctora Rebecca Robbins, instructora de medicina de la Universidad de Harvard e investigadora en la División de Sueño y Desórdenes Circadianos de Hospital de Birmingham y Mujeres.

Pero, quizás has dormido siestas tan largas de las que despiertas más cansado que cuando te acostaste, o has tenido unas tan cortas que realmente no generaron ni un cambio.

Es que las siestas tienen un poco más de ciencia que simplemente dormir. Para aprovecharlas al máximo debes conocer cómo actuar en pos de los ciclos del sueño, para así obtener los resultados óptimos.

Conoce cuáles son las características de una siesta perfecta, según expertos de la Universidad de Harvard.

¿Cuánto debe durar una siesta?

Para poder aliviar el cansancio durante el día, la mejor opción es tener una siesta corta. Desde la Facultad de Medicina de la casa de estudios estadounidense recomiendan que no pases más de 20 a 30 minutos durmiendo.

Un momento ideal, según la experta Rebecca Robbins, es durante las tardes.

"Justo después de la comida, nuestra temperatura corporal desciende, lo que unido a la sensación de estómago lleno puede hacer que te sientas somnoliento de forma natural", indicó.

Si la razón de tu cansancio es una mala noche, entonces podrás alargar un poco más las horas que descanses con una siesta.

"Puedes llegar hasta los 90 minutos y tratar de saldar un poco tu deuda de sueño. Pero para los que tienen un sueño saludable, más de 20 minutos pueden afectar a su siguiente noche de sueño", añadió.

Una vez que resuelvas cuánto tiempo le dedicarás a la siesta, debes programar una alarma, para que no te extiendas en el tiempo, buscar un sitio cómodo en el que puedas descansar y reducir la exposición a la luz solar, ya sea con cortinas o un antifaz.

Además, la doctora recomienda que no esperes a sentirte extremadamente cansado para decidirte a dormir, sino que planees con anticipación, según cómo se comporta tu cuerpo.

