¿Así nos veremos en el futuro? Esta es la forma en que las tecnologías cambiarían el cuerpo de los humanos

Jorobados, con garras y párpados extra. Así serían las características que podrían tener los cuerpos humanos en unos miles de años más. Una animación en 3D reveló un modelo con las aproximaciones.

Okay, this is legit hilarious: a website in California predicted evolutionary changes in human anatomy due to persistent use of technology.

Meet Mindy: pic.twitter.com/y034lotFiG