Estos son los 6 síntomas más inusuales de la influenza

Con la llegada de la primavera y el fin del invierno no significa que las enfermedades respiratorias hayan desaparecido, ahora simplemente circulan menos que en las épocas con temperaturas más bajas.

La influenza, un virus que causa una enfermedad respiratoria, es una de esta y, además, es una enfermedad que podrías incluso confundir con el coronavirus o en algunos casos con una alergia o un resfrío, dependiendo de los síntomas que presentes.

Según el sitio WebMD, algunos de los síntomas más claros de que tienes influenza son: fiebre alta (sobre 38 °C) por unos 3 a 4 días, dolor de cuerpo, fatiga, dolor de cabeza y tos seca.

Conoce cuáles son otras de las manifestaciones que pueden presentar las personas infectadas con el patógeno.

¿Cuáles son los síntomas menos comunes?

La influenza, al ser un virus permanente, también es uno cambiante, que muta y se mejora constantemente con respecto a sus versiones anteriores.

Y no solo eso, si ya lo has tenido o te has vacunado, cuentas con herramientas inmunológicas que podrían cambiar la severidad, rapidez o frecuencia de algunos de los síntomas.

Según el sitio Better Health, del servicio de salud australiano, algunos de los síntomas menos habituales son:

Escalofríos. Dolor detrás de los ojos. Pérdida del apetito. Dolor de garganta. Congestión y moqueo nasal. Estornudos.

En otros casos, la influenza también se podría manifestar en malestar estomacal, en la forma de vómitos o diarrea, pero, por lo general, esto ocurre más en niños que en adultos.

También el patógeno podría ser una puerta de entrada para que la persona padezca una enfermedad más grave.

Si bien los expertos recomiendan a los contagiados recuperarse con reposo en casa; si es que se presentan problemas para respirar, dolor en el pecho, dolor muscular severo, fiebre sostenida o sobre los 40 °C, deben acudir de inmediato a un centro de atención.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

