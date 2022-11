Esta es la razón por la que el tiktoker Joseph Rivas, "el chico eléctrico", tiene temblores involuntarios en su cuerpo

07 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Este fin de semana se realizó la Teletón 2022, un evento en el que no solo se consiguió la meta de recaudación, sino que también se dieron a conocer las historias de algunos de los niños y jóvenes que acuden a los diferentes centros de rehabilitación.

Uno de ellos, Joseph Rivas, era conocido desde antes de sentarse junto a Don Francisco. Es que el joven de 17 años es conocido en TikTok como el "chico eléctrico".

El apodo de Joseph comenzó como una manera de transmitir buena energía y humor, luego de que repentinamente su cuerpo presentara extraños y constantes temblores musculares.

"En primero medio empecé con temblores casi imperceptibles, después me pasaba que todo mi cuerpo tenía cortocircuito, yo quedaba pegado como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera. No podía moverme, no podía hacer nada, los ojos se me iban, intentaba hablar, balbuceaba", contó Rivas.

¿Por qué tiene temblores?

Joseph Rivas, a diferencia de otros de los usuarios de la Teletón, no tiene un diagnóstico con el que se pueda identificar claramente el origen de sus temblores.

Cuando comenzó con los primeros movimientos involuntarios acudió a un centro médico en el que, a través de una resonancia magnética, le informaron que se trataba de un problema cerebral.

"Me pidieron una resonancia y me salió que tenía el cerebro muy inflamado", explicó el adolescente.

Originalmente, el equipo médico aseguraba que una vez que disminuyera la inflamación encefálica, los temblores desaparecerían. Pero eso no ocurrió.

"Joseph iba empeorando cada vez más en sus movimientos, al extremo que ya no podía comer, no podía cepillar sus dientes. Se comenzó a mover su cabeza", agregó su madre Karen Palma.

A pesar de la incertidumbre de su condición, Joseph Rivas continúa con su terapia de rehabilitación que le permite caminar, bajar escaleras, moverse con más seguridad; mejorando así su calidad de vida física y mental

