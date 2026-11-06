María Becerra estrena "TÚ SIN YO" y anuncia una nueva etapa musical con sonidos R&B

06 nov. 2026 - 20:52 hrs.

La música latina vive un momento de expansión internacional, con artistas que llevan sus propuestas a grandes escenarios y exploran nuevas identidades sonoras. En ese panorama, María Becerra se ha consolidado como una de las figuras argentinas con mayor proyección.

Su carrera también ha estado marcada por proyectos conceptuales que combinan música, narrativa y experiencias audiovisuales. Ahora, la intérprete abre un capítulo que busca mostrar otra faceta de su identidad artística.

Nueva etapa

La nueva etapa comenzó a tomar forma el pasado 19 de octubre, cuando presentó LURE con la frase “La misma piel. Otros instintos”. Desde entonces, compartió adelantos y fragmentos inéditos en redes sociales, anticipando el lanzamiento de “TÚ SIN YO”, su primer sencillo.

La canción marca una orientación sonora hacia el R&B y funciona como puerta de entrada a esta nueva propuesta. Su estreno llega después de QUIMERA, su tercer álbum de estudio, donde desarrolló cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys, cada uno con una identidad musical y visual propia.

La artista argentina más escuchada en Spotify

El reconocimiento también acompaña este momento. Becerra suma 16,1 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que la posiciona como la artista femenina argentina con mayor audiencia en la plataforma. Además, agotó dos conciertos 360° en el Estadio River Plate y ocho funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

En octubre recibió tres premios Martín Fierro de la Música: Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por QUIMERA y Mejor Show en Vivo por su presentación en River Plate.

Su QUIMERA 360° TOUR continuará por Latinoamérica y llegará a Chile el 1 de diciembre, con una presentación en Santander Arena. También tiene previsto presentarse en Rosario el día 12 y cerrar musicalmente la Marcha del Orgullo de Argentina el 7 de noviembre.

Con “TÚ SIN YO”, la cantante inicia una etapa que combina la experiencia acumulada con una nueva exploración artística.