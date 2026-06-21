Rocío Toscano se convierte en madre por tercera vez y presenta a su hija Roma Ambiado

21 jun. 2026 - 16:09 hrs.

La actriz Rocío Toscano, recordada por su participación en la teleserie “Verdades Ocultas”, anunció la llegada de su tercer hijo a los 32 años. La intérprete dio la bienvenida a la nueva integrante junto a su pareja, el futbolista Agustín Ambiado.

La actriz ya era madre de los mellizos Luca y Mila, nacidos de una relación anterior, y ahora compartió la felicidad por la llegada de su pequeña Roma a través de redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Toscano publicó una emotiva fotografía de la recién nacida junto a un mensaje dedicado a su familia y a su pareja.

“Llegó Roma hoy para darnos mucho amor y a enseñarnos lo que necesitemos aprender. Soy una agradecida de la vida, de tener tremendo hombre a mi lado”, escribió.

La actriz también expresó su gratitud por este nuevo momento familiar: “Agradecida de la salud, de la abundancia, de mi familia. Qué hermosa es la vida. Gracias, gracias y millones trillones de gracias”.

Finalmente, presentó oficialmente a su hija con un mensaje lleno de emoción: “Bienvenida Roma Lucía Ambiado Toscano. No puedo más de amor con tu llegada”.

La publicación rápidamente se llenó de cariñosos mensajes de felicitaciones por parte de sus colegas y amigos, quienes celebraron la llegada de la pequeña Roma y enviaron sus mejores deseos a la actriz y a su familia.

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