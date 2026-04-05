"Estar más cerca de Dios trae paz y calma": La importante decisión que tomó Michelle Carvalho y que sorprendió a sus seguidores

05 abr. 2026 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo brasileña Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores al compartir una decisión íntima y profundamente personal que marca una nueva etapa en su vida.

A través de un emotivo post en su cuenta de Instagram, la también figura televisiva reveló que optó por bautizarse nuevamente, gesto que asocia a un proceso de búsqueda espiritual y crecimiento interior.

"Cada día intento ser una mejor persona"

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes valoraron la honestidad del mensaje y el tono reflexivo con el que Carvalho explicó esta determinación. "A mis 32 años decidí bautizarme nuevamente. Estar más cerca de Dios y la fe trae paz y calma a mi vida", escribió la modelo, acompañando el texto con imágenes del especial momento.

En el mensaje, Carvalho dejó en claro que esta decisión no solo responde a un rito religioso, sino a una forma de enfrentar la vida desde un lugar distinto, priorizando la tranquilidad emocional y espiritual. "Cada día intento ser una mejor persona, rodearme de amigos que caminan en mi misma dirección de amor, alegría y conciencia espiritual", agregó, destacando la importancia del entorno en este proceso personal.

La brasileña, radicada hace años en Chile y con una trayectoria marcada por su participación en realities y el mundo del modelaje, también aprovechó la instancia para reflexionar sobre la imperfección humana y el aprendizaje constante que implica vivir. En un tono honesto y sin idealizaciones, escribió: "Jamás seré perfecta, cometí errores y probablemente siga ocurriendo, quiero aprender y ser mejor".

Uno de los pasajes más llamativos del texto fue aquel donde Carvalho se refiere a los momentos de mayor dificultad emocional. En ese contexto, explicó cómo la espiritualidad cumple hoy un rol central en su vida. "Y en los momentos más bajos, cuando sienta soledad, mi fe me acompaña y junto a ella, Dios está conmigo, en las buenas y en las malas", expresó.

Por último, y en una clara señal de cercanía con su comunidad digital, cerró su reflexión señalando que esa presencia espiritual (de Dios) también se extiende hacia ellos: "Así como también con ustedes".

Mira la publicación de Michelle Carvalho

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Todo sobre Michelle Carvalho