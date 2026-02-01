El "milagro" capilar de Coke Hevia: Periodista sorprende con los resultados de su implante tras un año de tratamiento

01 feb. 2026 - 12:15 hrs.

El periodista Jorge "Coke" Hevia decidió abrir su experiencia personal con la alopecia y compartió a través de sus redes sociales los resultados definitivos de su transformación física.

Tras cumplirse exactamente un año desde que se sometió a una cirugía de implante capilar, el comunicador chileno publicó un video comparativo que evidencia el radical cambio de look que ha experimentado en los últimos doce meses.

El procedimiento técnico, detallado en un reel de Instagram realizado en colaboración con la clínica especializada, consistió en el implante de 3.500 folículos de pelo. Esta intervención estratégica permitió cubrir entre un 50% y un 60% del área que se veía afectada por la pérdida de cabello, logrando una densidad y una línea capilar que hoy luce completamente natural.

Al cumplirse el ciclo anual, que es cuando se suelen observar los resultados finales de este tipo de cirugías, la diferencia visual es notable y ha sido ampliamente celebrada por sus seguidores.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, destacando no solo la mejora estética, sino también el efecto rejuvenecedor que el tratamiento tuvo en el periodista. Entre los comentarios más destacados de la publicación se leen elogios como "Increíble cambio, hasta se quitó unos añitos! Crack", "Quedó muy bien" y "Se te ve feliz". Incluso, algunos seguidores recurrieron al humor futbolero para calificar la transformación, señalando que "Ni el milagro de Estambul se atrevió a tal remontada".

Este testimonio de Hevia se suma al de otras figuras públicas que han optado por visibilizar estos procedimientos, normalizando el cuidado estético masculino y compartiendo los procesos de recuperación.

Revisa el antes y después de "Coke" Hevia: