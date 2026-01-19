Muere a los 93 años el famoso diseñador italiano Valentino

19 en. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 19 de enero, se informó la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, conocido como "el último emperador" de la moda, quien falleció a los 93 años en su residencia de Roma, Italia.

La información fue dada a conocer por la agencia italiana ANSA, que a su vez citó a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti, quien aclaró que murió en paz junto a sus seres queridos.

Una leyenda que marcó la alta costura mundial

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional.

Entre sus clientes destacaron figuras como Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow, entre muchas otras celebridades.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino siempre destacó por su lujosa y refinada apariencia, desde su impecable peinado hasta su bronceado color caramelo.

Valentino estaba retirado desde el 2008, pero su nombre e influencia en el mundo de la moda seguían vigentes. Por ello, hasta la actualidad solía aparecer en desfiles y pasarelas de moda en distintas partes del mundo.

Todo sobre Famosos