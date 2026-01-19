Logo Mega

Muere a los 93 años el famoso diseñador italiano Valentino

¿Qué pasó?

Este lunes 19 de enero, se informó la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, conocido como "el último emperador" de la moda, quien falleció a los 93 años en su residencia de Roma, Italia.

La información fue dada a conocer por la agencia italiana ANSA, que a su vez citó a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti, quien aclaró que murió en paz junto a sus seres queridos.

Una leyenda que marcó la alta costura mundial

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional.

Entre sus clientes destacaron figuras como Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow, entre muchas otras celebridades.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino siempre destacó por su lujosa y refinada apariencia, desde su impecable peinado hasta su bronceado color caramelo.

Valentino estaba retirado desde el 2008, pero su nombre e influencia en el mundo de la moda seguían vigentes. Por ello, hasta la actualidad solía aparecer en desfiles y pasarelas de moda en distintas partes del mundo.

