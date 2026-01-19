Formalizan a dueño de perro que mató a un adulto mayor de 81 años en Melipilla

19 en. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se llevó a cabo la formalización del dueño de un perro de raza pitbull que atacó y dio muerte a un adulto mayor de 81 años en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

El hecho se produjo a eso de las 11:00 horas del domingo, en el sector de Mallarauco. Por razones que se investigan, el animal agredió a la víctima dejándola con múltiples heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Perro también atacó a otras dos personas

Posteriormente, el can también atacó a otras dos personas, entre ellas el hijo del anciano, de 42 años, quien resultó con lesiones de carácter menos graves.

Para detener el ataque, esta persona le dio muerte al perro utilizando una escopeta que no mantenía inscrita, razón por la que fue arrestado por porte ilegal de arma de fuego.

Dueño del perro quedó en libertad

El dueño del perro, un hombre de 59 años sin antecedentes penales, fue detenido por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones menos graves, siendo formalizado este lunes.

"La Fiscalía solicitó como medida cautelar firma mensual en dependencias de Carabineros y arraigo nacional", las que fueron acogidas por el tribunal, indicó el fiscal de Melipilla, Christian Allende.

El hijo del adulto mayor fallecido también quedó en libertad, ya que se acreditó que usó el arma de fuego para ir en auxilio de su padre.