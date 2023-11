"¿Por qué fuiste a la casa de Alicia?": El detalle que delató a Juanjo ante Valentina en "Generación 98'"

02 nov. 2023 - 23:40 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de "Generación 98'", en el cual se pudo ver que Valentina (María Gracia Omegna) está cada vez más cerca de descubrir los secretos de su marido Juan José (Nicolás Poblete).

La inesperada llegada de Sofía (Amanda Silva) a la casa de Juanjo para visitar a Jacinta (Alondra Valenzuela), provocó más de una duda en Valentina.

Después de que Sofía llamara papá a Juan José durante una comida en la que también estaba su madre Alicia (Lorena Capetillo), Valentina comenzó a investigar por su cuenta y encontró un particular detalle en una fotografía.

El detalle que delató a Juanjo

En el capítulo 88 de la teleserie nocturna de Mega, Valentina le hizo diversas preguntas a Juanjo sobre Alicia, su supuesta clienta.

"Esta niña Sofía se arranca de la casa, le deja una carta de despedida a la mamá y se viene a ver a la Jacinta. Raro igual", señaló la mejor amiga de Javiera (Paloma Moreno).

Juanjo le pidió no darle vueltas al asunto, pero Valentina continuó diciendo: "Sofía no tiene nada que ver con la Jacinta, no van en el mismo colegio, no tiene los mismos amigos, ni siquiera tienen la misma edad. ¿Qué tienen en común?".

Pese a que Juanjo trató de desviar el tema, su esposa hizo una importante pregunta: "¿Tú has ido alguna vez a la casa de Alicia?".

Aunque Juanjo negó conocer la vivienda de su supuesta clienta, Valentina tenía un as bajo la manga y le mostró una fotografía en la que aparece Alicia, Sofía y un revelador detalle.

"Ese es tu auto ¿Por qué fuiste a la casa de Alicia en el Cajón del Maipo?", preguntó Valentina.

¿Qué responderá Juanjo? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de Generación 98', teleserie que se emite de lunes a jueves, a las 22:40 horas, después de Meganoticias Prime. Los capítulos se pueden ver de manera adelantada en MegaGo, 24 horas antes de su estreno en televisión.

