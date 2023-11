Steffi Méndez respondió a críticas luego de decir que en Chile todos "despiertan tan tarde"

02 nov. 2023 - 14:10 hrs.

Una verdadera mañana de furia fue la que tuvo durante esta jornada Steffi Méndez, descargándose contra los chilenos a través de su cuenta de Instagram.

Durante las primeras horas de este jueves 2 de noviembre, Steffi se preguntó en primera instancia, "¿Por qué todo el mundo en Chile despierta tan tarde, hueo...?".

La queja de Steffi Méndez

Minutos más tarde recibió algunas respuestas de compatriotas que se sintieron ofendidos por su comentario. "Habla por tu círculo cul... flojo, porque el chileno promedio se levanta a las 5:30 am a trabajar" o "siempre tirando mala onda a Chile, quédate en Suecia mejor", fueron las réplicas que recibió de parte de sus seguidores.

A dichos escritos le tomó un "pantallazo" y escribió encima, "y salieron los resentidos y los 'mala leche' bien tempranito".

Tras ver la controversia que generaron sus apreciaciones, redactó que, "para los ofendidos, tranquilos, nadie habla mal de Chile. Esta es mi plataforma donde yo expreso mis opiniones, mis alegrías y mis molestias (...) no estoy peleando con nadie, menos con gente que nunca en mi vida he visto. Me importan 3 metros de pepinos, entro y salgo de este país cuando se me levanta el culo y digo lo que quiero, señores y señoras".

Pasados varios minutos, Steffi nuevamente subió otra historia, esta vez disculpándose por el tono en que compartió su punto de vista.

"No quise generalizar, sé que se viven realidades muy distintas, pero mi comentario no fue al respecto de las diferentes clases sociales, me equivoqué con quizás poner 'todo el mundo en Chile', me faltó el 'casi'. Mis respetos a toda esa gente que se levanta a la hora del OGT (temprano). Tranquilo, chicos", apuntó.

