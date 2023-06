"Puede que te quedes ciega": Renata Bravo revela detalles sobre la enfermedad autoinmune que padece

06 jun. 2023 - 20:00 hrs.

La actriz, comediante y figura de televisión Renata Bravo reveló que padece de una enfermedad autoinmune desde hace años.

En concreto, esta se trata de la enfermedad de Hashimoto, afección crónica que se caracteriza por atacar a la tiroides.

Según la Clínica Mayo, cualquier persona puede desarrollar la enfermedad de Hashimoto, pero es más común en mujeres de mediana edad.

"Era mucho cansancio"

La figura pública relató que sus primeros síntomas fueron "mucho cansancio, se me caía el pelo, sentía dolor de ojos. Eso fue lo que me empezó a llamar la atención. Se mantuvo como 3 días”.

Por lo anterior, Renata Bravo explicó que fue al oftalmólogo, quien le dijo que “'esto es Hashimoto (…) Básicamente tu cuerpo te está atacando. Puede que no te pase nada, o que te quedes ciega'”.

Luego, dijo en una entrevista en TVN, que estudió mucho sobre la enfermedad e hizo distintas terapias alternativas.

“Yo cambié mi alimentación. Partí por ahí. Empecé a sacar todas las cosas que me inflamaban. Comencé con una dieta celiaca al principio. No comía nada de gluten (…) Hoy no soy tan estricta, pero trato de seleccionar lo que como, los horarios", explicó.

