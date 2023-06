"Quisiera saber si está casado": La respuesta de José Antonio Neme a indiscreta pregunta de televidente de 'Mucho Gusto'

06 jun. 2023 - 16:30 hrs.

En el "Mucho Gusto", uno de los conductores del espacio, José Antonio Neme, fue consultado por una televidente sobre su estado civil.

Ante la pregunta, Neme dio una sorpresiva respuesta, aunque más impresionante fue la reacción que obtuvo de la misma telespectadora, que le hizo la consulta en un despacho en vivo junto a la periodista Darynka Marcic.

Pregunta sin censura

La reportera le pidió a una mujer que hiciera una "pregunta al hueso, al callo, sin censura para José Antonio y/o Karen Doggenweiler. Lo que quiera saber, sin censura, sin vergüenza".

"Buenos días, a Miguel, Miguel... ¿Miguel se llama?", respondió la señora, queriendo referirse a José Antonio Neme.

"Me encanta cómo es porque es franco, dice las cosas como son (...) y quisiera saber si está casado", añadió la teleespectadora del matinal, lo que produjo expectación en el set de grabación.

"¿Estás casado?", preguntó la coanimadora de Neme, Karen Doggenweiler, provocando un evidente nerviosismo en su compañero.

"Lo que pasa es que la pregunta que ella hace es muy bonita, porque yo a Jose lo he visto varias veces con el mismo anillo llegar al canal, entonces me he llegado a preguntar si es o no", añadió la animadora.

A lo anterior, Neme respondió que "digamos que estoy comprometido, pero todavía no estoy casado, pero tengo un compromiso. Primero tengo un compromiso conmigo mismo, por supuesto".

"¿Entonces, sí o no?" preguntó Darynka, a lo que José Antonio recalcó que "no estoy casado, estoy comprometido, que es distinto".

"Entonces estoy dispuesta", remató la televidente.

