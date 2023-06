"Tuve los efectos más fuertes": Aylén Milla cuenta cómo ha sido el impacto de la quimioterapia en su cuerpo

06 jun. 2023 - 14:00 hrs.

A fines de mayo, la influencer argentina Aylén Milla reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

"Tengo cáncer de mama (...) quiero ser genuina, real, y abrir mi corazón. Creo que este es el momento adecuado para contarlo. Lo guardé en silencio por muchos meses, hasta que consideré que estaba fuerte para hacer esto", expresó a través de sus redes sociales.

La trasandina, que ha contado durante este tiempo que lleva varios meses realizándose quimioterapias, reveló que "se guardó" por días debido a los efectos que ha tenido este tratamiento en su cuerpo.

"Tuve los efectos más fuertes"

A través de sus redes sociales, donde ha relatado todo su proceso terapéutico, contó que “hubo una semana en que estaba más escondida, un poquito guardada porque tuve los efectos más fuertes, que me pegaron”.

Sobre eso, puntualizó que “se me hincharon las piernas, me dolía caminar, hasta que pasaron. Me duraron dos días y empezaron a aliviar. El médico me dio las pastillas y estamos. Estamos bien y estaremos mejor”.

Por último, agregó que "esta semana es un poquito dura porque estaremos esperando resultados. Hay que hacerse estudios... pero ese es mi update“.

Los primeros signos de la enfermedad

En tanto, durante la noche del martes 30 de mayo pasado, Aylén abrió una dinámica de "preguntas y respuestas" en su cuenta de Instagram, dirigida especialmente a consultas sobre el cáncer.

Una de las preguntas que le hicieron fue: "¿Cómo lo descubriste? ¿Tuviste síntomas?", respondiendo ella por primera vez la forma en que se dio cuenta de que podía tener cáncer.

"Me sentía un bulto al pasarme el jabón en la ducha. Dejé pasar unos meses, porque lo asocié con otras dos cosas que me pasaron (el inicio de toma de anticonceptivas y otra cosa que no viene al caso)", redactó.

Otra de las consultas que recibió tuvo que ver con la anterior, ya que le preguntaron sobre los primeros signos para alarmarse.

Ella contestó que, a diferencia de cómo actuó ella, es importante ir a control médico "ante la mínima palpación de bulto". "Ante el mínimo dolor, anda a control. Ante la mínima descolocación o cambio de tono en las mamas o pezones, anda a control. Por favor, escuchen su cuerpo".

