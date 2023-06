"Me ponen mal": Maura Rivera relata difícil vuelo que tuvo junto a Mark González y sus hijos en Estados Unidos

06 jun. 2023 - 10:00 hrs.

La bailarina Maura Rivera y su marido, Mark González, vivieron un duro vuelo junto a sus hijos en Carolina de Norte, Estados Unidos, debido a las múltiples turbulencias que los asustaron mucho.

Fue Maura la que se encargó de relatar el difícil momento que vivieron a través de sus redes sociales, aunque después añadió un dato curioso que le alegró el viaje.

Cabe recordar que la familia del exfutbolista lleva cerca de dos meses viviendo en el país norteamericano, específicamente en Palmetto Bay, uno de los distritos residenciales de Miami.

"Me ponen mal las turbulencias"

Maura Rivera escribió y compartió a través de sus historias de Instagram: “Me ponen mal las turbulencias y peor aún, el avión iba a aterrizar y volvió a subir a darse vueltas por el aire".

Además, la empresaria añadió que "iba a tener un mal aterrizaje (peligroso), según lo dijo el piloto”.

En el video que agregó Maura a su publicación, y que ya no está disponible, se podía ver cómo el avión se movía bruscamente por las turbulencias. Además, se veía a Mark y a ella intentando mantener la calma.

Afortunadamente todo quedó en un susto, porque todos los integrantes de la familia lograron llegar sanos y salvos a su destino.

“Al fin con... La sufrí mal. Al fin estamos sanos y salvos. Ustedes no saben cómo odio las turbulencias, me cargan, eso de no tener el manejo y estar en el aire y no saber si vamos a sobrevivir”, comentó Maura Rivera.

"Pero dentro de otras cosas, datos, en el aeropuerto estaba Luis Fonsi", cerró la bailarina.

