"Nunca he estado tan feliz": El vertiginoso año de Vale Roth donde se convertirá en mamá e inaugurará clínica

¿Qué pasó?

La bailarina y exchica reality, Valentina Roth, ha tenido un vertiginoso último año donde su vida tomo un sorprendente giro: será mamá, se casó e inaugurará una clínica estética.

La influencer comenzó una relación con el ortodoncista Miguel de la Fuente, con quien contrajo matrimonio en marzo pasado y ambos esperan a Antonia, su primera hija.

El cambio de Vale Roth

“Fue todo súper rápido, los dos somos intensos, pero nos llevamos increíble”, contó Vale Roth sobre su vertiginosa relación.

Sobre la llegada de su primera hija aseveró que “puede nacer en cualquier momento. Fui a la matrona y me dijo que en un plazo de 10 día podría llegar. Que salga cuando quiera nomás, acá yo la espero”.

La clínica estética

Próximamente, la bailarina inaugurará junto a su marido el centro estético y dental Black Clinic, donde su marido fue el gran gestor y dio detalles en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Cuando yo lo conocí, él ya estaba embarcado en esto de la clínica. Le dije que me interesaba participar en algo así, porque nunca he sido buena para juntar plata e invertir, lo que ahora veo como un error”, dijo Valentina.

Asimismo, añadió que “cuando nos casamos decidimos ser socios. Yo tenía unas lucas ahorradas gracias a la tele y al Instagram. Invertí y ahora estamos juntos en esto”.

Está plena

“Yo creo que nunca había estado tan feliz en mi vida. Lo que pasa es que estoy tranquila, como en paz. Ha sido bacán esta etapa, como de señora”, reveló.

“Me decían ‘señora’ y también otras cosas como de mamá. Yo decía que no tenía ni hijos para que me dijeran así y mira, en menos de ocho meses me ha pasado de todo”, cerró.

