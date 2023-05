"Tengo cáncer de mama y llevo 16 quimioterapias": Aylén Milla revela que atraviesa por complejo estado de salud

25 may. 2023 - 05:47 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo argentina y exchica reality, Aylén Milla, atraviesa por un complicado estado de salud y recientemente confirmó a sus seguidores que padece una grave enfermedad: tiene cáncer de mama.

Fue ella misma quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, luego que sus seguidores se percataran recientemente que usaba un pañuelo para tapar su cabeza.

La enfermedad de Aylén

Aylén a través de un video reveló que “tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias”.

En tanto, añadió que “quiero ser genuina, real, quiero abrir mi corazón, creo que este es el momento adecuado. Lo guardé por muchos meses hasta saber que estaba fuerte”.

"Me imagino que voy a recibir mucho amor. Es todo lo que quiero recibir. Claramente, lo digo, y con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca", soltó.

"Me ha llevado hasta el principio de este diagnóstico a tener que comprarme una peluca. Tengo que enfrentarlo y esa fue mi mejor manera de enfrentarlo, en cuanto respecta al trabajo", señaló.

"Lo que quiero decir es que llevo 16 quimioterapias en mi cuerpo", manifestó mientras mostraba su catéter.

"Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes", cerró.

