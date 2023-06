"Las cabezas se cortan inmediatamente": Presentador de televisión despide en vivo a productor de programa en Perú

06 jun. 2023 - 17:00 hrs.

El conductor de televisión peruano Andrés Hurtado protagonizó un impactante momento durante el programa "Sábado con Andrés", mientras se transmitía la gala del Miss Perú 2023.

Hurtado despidió en directo al productor del programa de TV Panamericana, luego de que cometiera un error en la redacción del cuestionario para las participantes del certamen de belleza.

El error del productor

"¿Cuál es tu mayor medio?", fue la pregunta que leyó el presentador a una de las participantes, que en lugar de "medio", debía decir "miedo".

Cuando la concursante le consultó: "¿Medio?", Hurtado indicó: "Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser 'miedo'".

El error enfureció a Andrés Hurtado, quien no dudó en aclarar, en vivo y en directo, quién había sido el autor de esa equivocación y se acercó al productor responsable del problema.

"Las cabezas se cortan inmediatamente"

"Ante el país yo no voy a quedar como mal conductor", dijo, para mostrar el papel donde la pregunta estaba mal escrita.

"Me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente, te pido, por favor, si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa 'Sábado con Andrés'. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias... Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente", señaló el presentador.

Posteriormente, Hurtado le ordenó al productor que "termina el programa y dejas tu trabajo", para finalmente, hacerle la pregunta correcta a la participante.

