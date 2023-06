"Es una mujer increíble a la que quiero": Alejandro Sanz envía mensaje de apoyo a su ex Rachel Valdés

Alejandro Sanz vive un duro momento, pero no quiere que llegue a ser peor para sus seres queridos. Tras revelar que la "pasa mal", medios españoles afirman que rompió su relación con Rachel Valdés.

La relación de tres años, informa el diario El Mundo, terminó cuando la artista plástica abandonó la casa que compartía con Alejandro Sanz, pocos días antes de que este se pronunciara vía Twitter sobre encontrarse “triste y cansado” y sobre su salud mental.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…