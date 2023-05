"No estoy bien": Alejandro Sanz publica preocupante mensaje en redes sociales

A través de su cuenta de Twitter, el cantante español, Alejandro Sanz, publicó un mensaje que dejó preocupado a sus fanáticos.

El autor de "Corazón partío" comenzará este 3 de junio una gira por su país de origen, sin embargo, el mensaje emitido en redes pone en duda la realización de los conciertos.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", declaró Sanz en su cuenta oficial de Twitter.

El artista señaló estar pasando por un difícil momento emocional. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase", declaró.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…