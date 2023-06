Aseguran que Alejandro Sanz fue estafado por un amigo: Lo habría dejado en la quiebra

“Estoy triste y cansado”, con esta frase Alejandro Sanz alertó a sus fanáticos de que algo andaba mal. El artista no atraviesa un buen momento y era evidente en el texto que compartió en Twitter, pero la causa de esa tristeza no se conoce, aunque ahora, fuentes afirmaron que está en quiebra tras ser estafado por un amigo íntimo.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…