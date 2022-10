"A ella no le creo nada": Raquel Argandoña se fue con todo en contra de Ivette Vergara

02 oct. 2022 - 09:32 hrs.

Tras un tiempo desaparecida de las cámaras, Ivette Vergara, regresa a TVN tras 10 años fuera de la señal estatal. Un movimiento que fue comentado en el programa "Zona de Estrellas", en donde la siempre polémica Raquel Argadoña se fue con todo en contra de la esposa de Fernando Solabarrieta.

"A ella no le creo nada"

"A ella no le creo nada porque el pasado a una siempre la condena y si una mujer ha mentido cuatro años, no creo que haya cambiado, no voy a decir más", dijo "La Quintrala" fiel a su estilo.

Un comentario que descolocó a los demás panelistas del espacio, sobre todo porque la mamá de Kel Calderón no quiso entrar en detalles sobre su ácido comentario.

"A pocas palabras, buen entendedor. He dicho, caso cerrado", fue lo único que agregó Raquel sin explicar nada más.

Ivette Vergara comenzó su carrera en televisión el año 1993 en el programa "Top 30" de La Red, el mismo año participó de la emblemática teleserie de Canal 13 "Marron glacé". En 1994 llegó por primera vez a TVN, siendo "Hugo" y "Día a día" unos de sus programas más recordados.

Su último gran trabajo en televisión fue como panelista del matinal Mucho Gusto de Mega, entre los años 2013 y 2019.

