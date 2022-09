Iba solo y fue por una "mala maniobra": Solabarrieta rompe el silencio respecto al volcamiento de su auto

21 sept. 2022 - 06:20 hrs.

El nombre de Fernando Solabarrieta estuvo presente en varios titulares de la prensa el día sábado luego de que su automóvil fuera encontrado volcado y sin ocupantes en la comuna de La Ligua, horas después de que el periodista deportivo animara la Fiesta Costumbrista de Cabildo.

Tras dar algunas excusas en otro evento el día domingo, en donde señaló que estaba "vivito y coleando", el comentarista de grandes hazañas del deporte nacional había guardado un hermético silencio. Sin embargo, este sábado dio a conocer parte de lo que ocurrió esa madrugada del 17 de septiembre.

Solabarrieta rompe el silencio

Según detalla el diario La Cuarta, el esposo de Ivette Vergara conversó con el periodista Sergio Rojas del programa "Me Late", quien fue el encargado de explicar la participación que tuvo Solabarrieta en el confuso incidente.

"Estamos en condiciones de señalar que efectivamente él iba conduciendo el vehículo... Me aclara que iba absolutamente solo cuando sufre este volcamiento", dijo respecto a rumores de que habría estado en compañía de una mujer.

Tras el accidente, Solabarrieta habría sido socorrido por personas que formaban parte del evento que estaba animando.

"Es ahí cuando él y estas personas toman la decisión, tanto por estar en estado de shock y no tener ningún tipo de herida... le aconsejan que se retire por ser un accidente donde no existen involucradas terceras personas y él no tiene lesiones aparentes", explicó Rojas de acuerdo a lo que le contó el exrostro de Mega.

A pesar de esto, el periodista deportivo quedó citado a tribunales por "daños hacía el instrumento público", específicamente un poste de luz.

"Mala maniobra"

De acuerdo al panelista de farándula el auto no giró, sino que solo dio una vuelta y quedó con las ruedas hacía arriba. "Ándate de la escena porque tú presencia acá no contribuye a nada más que al morbo", habría sido la recomendación que recibió el comunicador por parte de las personas que lo ayudaron.

Por último, Rojas dice que el accidente fue "única y exclusivamente por una mala maniobra... no existen personas involucradas, no hay animales de por medio, es solamente una mala maniobra de la cual él se hace cargo".

