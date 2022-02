"Acepté encantada": Gladys Bravo, 'la abuela fitness' debuta como modelo de lencería a sus 69 años

Gladys Bravo, conocida en Chile como "la abuela fitness", a sus 69 años tomó un nuevo desafío alejado del mundo del fisicoculturismo, y optó por uno que explotó su sensualidad, como modelo de un catálogo de lencería.

Si bien esta es su primera experiencia en dicho rubro, Bravo confesó que no le costó posar con la ropa interior de la nueva colección de la marca que la convocó.

"No me dio pudor"

La mujer de 69 años llegó al ojo de la fundadora de la empresa, tras ver una nota de prensa. El contacto fue por Instagram y desde el primer momento que le comunicó la idea, Gladys aseguró que le encantó, de acuerdo a una entrevista que dio a LUN.

"Modelar lencería no me dio pudor, porque en mi perfil también he subido fotos sensuales, en pijama con ropa interior, pero cosas sutiles. Como la que me pidieron también era elegante y sutil, acepté encantada", contó al citado medio.

La sesión de fotos demoró tres horas, tiempo en el cual Bravo posó con las 25 prendas de la nueva colección, que incluye pijamas, calzones, sostenes, entre otros. La chilena reconoció que, a diferencia de las competencias de fisicoculturismo, las poses son más espontáneas.

"En las competencias hay cuatro poses que uno ejecuta frente al jurado para mostrar su musculatura: de frente, perfil derecho, espalda y perfil izquierdo. En el caso de la lencería era más espontáneo, yo posaba como me sentía, a veces en posiciones más sugerentes y sensuales, pero todo con sutileza", aseveró.

Gladys valoró que una marca chilena haya incluido en su abanico de modelos, a una mujer de su edad y sus características. "Esa amplitud de mente me motivó y si yo a mi edad puedo ayudar a que otras mujeres se atrevan, yo feliz", cerró.

En la actualidad, Bravo es personal trainer y sigue en competencias de fisicoculturismo femenino. En algunos torneos, sus contendoras más cercanas tienen 45 años.

