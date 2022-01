Le diagnosticaron esclerosis múltiple y fundó una hostería: Así luce el exparticipante de "Calle 7" Alain Soulat

"Calle 7" fue uno de los programas juveniles que acompañó a miles de adolescentes de la década de 2010, quienes disfrutaban de ver los conflictos y las competencias entre los integrantes de dos equipos: el rojo y el amarillo.

De ese espacio salieron varias figuras que siguen vigentes hasta el día de hoy, como Francisco "Chapu" Puelles, Laura Prieto, Camila Andrade, entre otros; mientras que algunos optaron por otros caminos alejados de la pantalla chica.

Todo sobre Así luce

Tal es el caso del chileno Alain Soulat, quien formó parte durante varios años de "Calle 7", e incluso durante sus últimas temporadas en Chile ofició como el conductor.

El programa terminó en 2013, con él animándolo, y su talento frente a las cámaras traspasó las pantallas y fue invitado a la versión paraguaya del concurso, como el flamante conductor, proyectando así la internacionalización de su carrera.

Diagnosticado de esclerosis múltiple

Mientras su fama iba creciendo, le diagnosticaron en 2017 esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune que afecta la capa protectora de los nervios, y a la larga, puede terminar con el paciente viendo reducida su movilidad.

Al conocer su diagnóstico, Soulat dejó la TV en Paraguay y prefirió volver a Chile, ya que pese a que su enfermedad estaba en etapa inicial, señaló que "quiero que me encuentre psicológicamente fuerte", reconoció a La Cuarta en 2018.

Buscando nuevos horizontes económicos, fundó junto a su madre una hostería en Arauco, su tierra natal, la cual ha sido todo un éxito y se ha convertido en su fuente principal de ingresos.

En conversación con Página 7, reveló que "ha sido súper cómodo hacer este negocio, también porque mi madre es súper capa. Es un negocio familiar, pero muy acogedor, y que hasta el momento está funcionando".

Soulat optó por este emprendimiento pese a que su gusto por la TV sigue vigente. "A mí me hubiera encantado seguir, pero uno no depende de eso. Por mucho que tú quieras, si no hay productores que te quieran a ti es súper difícil. Yo hice los programas en Chile, me fui a Paraguay y cuando volví me traje todo ese material de vuelta, los mostré en todos lados y aun así no resultó", reflexionó.

"Quizás me puse yo mismo una soga al cuello al decir que estaba enfermo y cuando alguien está enfermo nadie te quiere contratar. También lo pienso del otro lado para no ser tan víctima, pensándolo como un empresario también me pondría en el caso", teoriza sobre lo anterior.

Su salida de la pantalla chica eso sí, la cataloga como "lo mejor que me pudo haber pasado, volví a mi lugar, a ver a mis amigos, familia, tengo mi negocio, estoy más deportista. Apagué la tele y empecé a hacer cosas: leer, más deporte, etc. Vi la luz y me gusta mi vida que tengo acá, pero si me preguntas si me gustaría animar, siempre".

Sobre cómo sigue su tratamiento contra la esclerosis múltiple, agregó que su cuerpo "ha reaccionado bien", aunque realizó una crítica al sistema de salud que lo está tratando. "Me han cambiado 25 veces el neurólogo, tengo que contar la historia cada vez, entonces no tengo como una línea o seguimiento de mi enfermedad", reveló.

Pese a lo anterior, aseveró que "estoy bien porque me alimento de una manera, hago mucho deporte, pero en términos médicos necesito que me hagan un procedimiento mucho más acabado, y eso es lo que cuesta y ahora en pandemia cuesta mucho más. Todo está lento".

En su cuenta de Instagram, comparte fotos de su emprendimiento, con idílicos paisajes que quedan cerca de su hostería familiar, invitando a sus seguidores a preferir su alojamiento si visitan la zona.

Así luce hoy Alain Soulat

Alain Soulat

Alain Soulat

Alain Soulat

Todo sobre Famosos chilenos