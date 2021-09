El año 2008 se estrenó “El niño con el pijama de rayas”, película británica ambientada en el libro de John Boyne y dirigida por Mark Herman, la cual relata la historia de dos niños con diferentes realidades en tiempos de la segunda guerra mundial.

La cinta está protagonizada por Asa Butterfield y Jack Scalon, quienes con solo nueve y diez años, lograron interpretar a los pequeños amigos.

Butterfield, quien tenía el papel de Bruno, sin saber mucho sobre el holocausto, logró cautivar a los espectadores con la inocencia de su personaje y el profesionalismo con el que realizó la filmación, siendo apenas un niño.

Su carrera

Luego de su exitoso paso por la película de Boyne, fue formando una prometedora carrera en el mundo de la actuación. El mismo año del estreno, participó en un capítulo de la serie “Merlín”, en 2010 obtuvo un papel secundario en “El Hombre Lobo” además de ser parte de “Nanny McPhee and The Big Bang”.

Ya a la edad de 13 años, interpretó al personaje principal “Hugo”, montaje de Martin Scorsese, continuando después con papeles en obras, largometrajes y series.

Actualmente Asa Butterfield a sus 24 años es el protagonista de la aclamada serie “Sex Education”, de Netflix, en donde interpreta a Otis Milburn, un adolescente de preparatoria que vive una dramática vida al ser hijo de una psicóloga especializada en sexo.

Pero el joven no solo se caracteriza por ser un excelente actor desde muy pequeño, sino que también por tener un estilo muy particular en sus looks, que lo hace único, consiguiendo millones de seguidores en sus redes sociales.

Revisa cómo luce en la actualidad

