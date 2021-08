Así luce el niño que interpretó a Lucius en "Gladiador" a 21 años del estreno de la película

El 5 de mayo del 2000 se estrenó el Gladiador, película de acción protagonizada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen.

La cinta, ambientada en el imperio romano, trata la historia de Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe), quien busca derrotar a Cómodo (Joaquin Phoenix).

Uno de los actores de esta película fue Spencer Treat Clark, quien a sus 13 años interpretó a Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen).

El papel protagonizado por el pequeño Spencer fue de tal relevancia que, incluso, fue nominado como mejor actor joven en un largometraje en los Young Artist Awards.

Spencer comenzó a actuar en 1995, cuando apenas tenía 8 años, en Long Island Fever, protagonizando a Tom McCarty.

Desde ahí su carrera ha ido en ascenso y, además, de Gladiador, actuó en películas como Mystic River, The Last House on the Left, The Town That Dreaded Sundown y Glass.

Clark también ha participado en series de televisión como Agents of SHIELD (2015-2018), donde interpretó a Werner Von Strucker, durante la tercera y quinta temporada, y Animal Kingdom (2016-2019).

El actor estadounidense de 33 años, también es hermano de la actriz y dramaturga Eliza Clark.

Además de haberse dedicado a la actuación, Spencer se graduó de licenciatura en ciencias políticas y económicas en la Universidad de Columbia.

En su cuenta de Instagram, Spencer Treat Clark se dedica a compartir fotos de su vida, destacando su pasión por los deportes al aire libre y su amor por los animales.

