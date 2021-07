Chyno Miranda y su esposa reaparecen juntos y desmienten rumores de separación

Luego de los rumores de separación entre Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos, comenzaron a circular videos en las redes sociales donde se ve a la pareja de los más feliz en una fiesta en Miami.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa “Chisme en vivo”, aseguraron tener pruebas de que Natasha y el cantante no vivían juntos desde noviembre del año pasado y que ella lo habría echado de su casa a pesar de su enfermedad, por lo que tuvo que regresar a Venezuela, su país de origen.

Sin embargo, el equipo del artista desmintió estas especulaciones a través del programa “El Gordo y La Flaca”, mientras que el intérprete de “Mi niña bonita” no se ha pronunciado al respecto.

¿Chyno Miranda y Natasha Araos separados?

En el video que circula en Internet, se puede ver a Chyno Miranda y Natasha Araos compartiendo juntos con amigos en una fiesta. La pareja está bailando de forma romántica y con mucho entusiasmo. En uno de esos instantes, se observa cuando Chyno la abraza y la besa en las manos.

En los estados de sus cuentas de Instagram, ambos compartieron momentos de la noche, aunque ninguno de los dos publicó fotos juntos. Quien sí aparece en ambos perfiles es el pequeño Lucca, el hijo de ambos. Y Chyno apenas se distingue en una grabación de Araos.

La esposa del cantante responde

Aunque Natasha Araos no habla directamente sobre sus problemas conyugales, lanza mensajes, a través de sus stories de Instagram, donde deja ver que sigue viviendo con el artista en la ciudad de Miami.

En uno de estos clip, donde interactuó con sus seguidores, aseguró que se encuentra en su casa de Miami y muestra la ropa sucia de Lucca y del exintegrante del dúo “Chyno y Nacho”.

La esposa de Chyno Miranda también respondió a una usuaria que dio por cierto la separación: “Ahora sí me parece que se separaron porque ya no se siguen”. A lo que la modelo respondió sin titubear: “¿No nos seguimos? Me parece que estás viendo mal”.

Además respondió a otros comentarios asegurando que nunca descuidó a Chyno y siempre veló por su bienestar durante los momentos más duros de la enfermedad.

