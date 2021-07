La recordada actriz de teleseries y películas Antonella Ríos, es una de las mujeres más seguidas en redes sociales, donde sorprende a sus seguidores con sus sensuales fotografías.

Durante estas últimas horas, Antonella impactó a sus fanáticos con una foto en donde se puede ver que se sometió a una cirugía en su rostro.

Se operó la nariz

En concreto, Ríos se sometió a un pequeño procedimiento en su nariz, el cual, más allá de tener fines estéticos, lo hizo también porque ya le estaba costando respirar.

Mediante sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto de su antes y después, comentando los detalles de su operación.

"Me han preguntado por mi nariz, el Dr. Cristián Sepúlveda logró reconstituirla pues estaba con "colúmela colgante", que es que la base de la nariz no tiene la correcta rectitud, por el contrario estaba redondeada (flecha), lo que me provocaba respirar mal", expuso.

El antes y el después de Antonella Ríos

El perfil de Antonella Ríos

Aseguró que hoy tiene su "nariz normal", y aseguró que le "gusta más". En otra historia, Antonella explicó que es la "colúmela colgante", mediante tres perfiles nasales diferentes.

El detalle de la "colúmela colgante

Colúmela Colgante

