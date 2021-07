Una de las divas más recordadas del extinto programa de humor de Mega, "Morandé con Compañía", es sin lugar a dudas Jeannette Moenne-Loccoz, mejor conocida como la "Sita Jeannette".

"Sita Jeannette"

Fue en 2001 cuando aterrizó en el espacio y se mantuvo allí durante 10 años, siendo parte del elenco estable de las musas del show, junto a otros rostros como Mey Santamaría o Marlen Olivari.

En 2003, en tanto, vivió uno de los momentos más duros de su vida, luego que su esposo, el empresario Jorge Palau, falleciera luego de semanas enfrentando un severo cáncer de colón.

Su vida tras la TV

En 2011 decide retirarse voluntariamente del "Morandé...", para enfocarse en aristas de su vida que había dejado de lado por la televisión, tales como sus estudios.

"Yo estudié para ser contador auditor antes de entrar a la televisión y ahí tuve ramos de psicología que me gustaron mucho y pensé que podría estudiar eso más adelante. Sin embargo, después me consumió la tele y lo retrasé muchos años, hasta que al fin lo pude lograr", confesó hace algún tiempo a T13.

Jeannette Moenne Loccoz

Así fue como la "Sita Jeannette" retomó sus estudios, pero no de contabilidad, sino que de psicología, siendo la rama cognitivo conductual su área de trabajo, donde atiende principalmente a adultos jóvenes. Un trabajo que ha sido fructífero, según comentó en la misma entrevista.

"Me ha ido muy bien porque soy una psicóloga muy concreta. Yo no tengo a mis pacientes por largos meses para sacarles plata. ¡No! Yo trabajo con resultados inmediatos y eso me ha hecho atraer a nuevos pacientes", aseveró.

¿Extraña la TV?

Sobre un eventual regreso la televisión, no lo descarta, pero asegura que si la llaman, aceptaría solo si es convocada para un programa "que me motive y me entretenga. Con mi vida de ahora estoy muy bien y tranquila".

"Lo pasé muy bien en la televisión. No obstante, hoy no extraño esa vida de televisión. Fue una etapa exquisita, pero son etapas que uno va pasando", complementó Jeanette, que en su cuenta de Instagram comparte regularmente fotos de ella junto a sus hijas.

Así luce actualmente

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Así luce