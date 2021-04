No cabe duda que la pandemia de coronavirus ha hecho que todos nos replanteemos algunos aspectos de nuestras vidas. Esto fue lo que le pasó a la recordada modelo argentina, Andrea Dellacasa, que tras 18 años alejada de la casa de sus padres, volvió a vivir con ellos.

Durante casi media década, Dellacasa estuvo trabajando como DJ en la turística Ibiza, España, visitando de forma esporádica a su familia.

El pasado 7 de marzo, Andrea llegó a Buenos Aires con el plan de pasar solo 3 meses con sus papás. Sin embargo, tras llegar a la casa, todo cambió.

"Si sigo lejos no podría estar tranquila"

"A los 10 días (tras haber llegado) me hice el PCR de rigor y por fin pude tocarlos. Fue el beso y el abrazo más esperado. Todo esto me hizo valorar y decidí quedarme con ellos. Mi papá tiene 71, mi mamá 65 y tuvo neumonía entonces si sigo lejos no podría estar tranquila", reflexionó.

Luego de instalarse en casa de sus padres, asegura que logró ver a sus padres en su "real dimensión". "Los veo mayores. Uno se va fijando en los detalles, veo el caminar de mi viejo. Mis papás son súper vitales, pero necesitaban que estuviera en casa".

"Uno tiende a congelar a los padres como si nunca envejecieran. Son nuestros superhéroes y no pueden hacerse mayores, creo que por eso uno no ve el paso del tiempo en ellos. Finalmente, cuando lo logras ver, siento que no hay más tiempo", añadió.

La argentina detalló que en su casa ahora se encarga de llevar a su madre "donde quiera o necesite, vamos a comprar las cosas para la casa. Lo que necesiten, estoy ahí y eso me da tranquilidad", remató.

