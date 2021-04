Finalmente llegó el momento. Este martes 6 de abril en "Verdades Ocultas", Rocío (Solange Lackington) y Tomás (Cristián Campos) sostuvieron la primera conversación luego de 25 años distanciados.

Recordemos que la abogada, que ahora se hace llamar "Ana", para no ser reconocida y encarcelada por la justicia, fue obligada a dejar Chile por su hermana Agustina (Catalina Guerra) y el personaje de Campos, luego que descubrieran que estaba trabajando con el malvado Leonardo (Carlos Díaz).

Tensa conversación

Quienes fueran pareja cuando jóvenes se juntaron en un restaurant capitalino, luego que el hijo de ambos, Benjamín (Gabriel Urzúa), los invitara a almorzar.

El médico se retiró del recinto y los dejó solos puesto que tenía una operación pactada. Fue en ese momento que Tomás interpeló a Rocío y le preguntó cuáles eran sus motivos para volver al país y comenzar a desempolvar hechos que ya él daba por superados.

"¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pretendes?", le consultó él, a lo que ella respondió enfáticamente que "lo que siempre he querido, Tomás, estar cerca de mi hijo (...) Te recuerdo que fuiste tú el que me lo arrebató".

Rocío siguió en la misma idea y le dijo que "tú hiciste que me odiara, tú me obligaste a renunciar a él (...) Mentiroso, me denunciaste para alejarme de mi hijo, mentiste, Tomás, tú y Agustina impidieron que yo pudiera regresar a Chile durante todos estos años".

El personaje de Cristián Campos reaccionó y amenazó a la abogada señalándole que "a tu hija le va a encantar saber que su madre en realidad no se llama Ana, sino que Rocío Verdugo".

Palabras frente a las cuales ella no se quedó atrás y le retrucó, "de la misma manera que a tu hijo le va a encantar saber que su papá y su tía Agustina los separaron de mí".

"Ustedes dos inventaron causas en mi contra, presentaron pruebas falsas y me acusaron de ser cómplice de todos los crímenes que cometió Leonardo, y tú sabes que eso no fue así. No te olvides de eso por ningún segundo Tomás, porque te recuerdo que tú también estás en falta", remató Rocío.

La reacción de los fans

Este encuentro generó reacciones en redes sociales entre los fans de la ficción, quienes ansían conocer cuál será el futuro entre estos personajes.

Cuando Tomás le dijo delincuente a Rocío recordé cuando ella le decía Delincuente a él por "asesinar" a Leonardo #VerdadesOcultas — Rola_del_Rulo (@rolabar82) April 6, 2021

Ya estaba bueno que se encontraran Tomás y Rocío #VerdadesOcultas — Patty 🌸 (@patty_sunshine) April 6, 2021

No no no Tomás mentiroso....tu y Agustina echaron a Rocío.....Rocío Estamos Contigo!!!! #VerdadesOcultas — Mac@ (@MacaVF7) April 6, 2021

ESTOY EN SHOCK!!!!! Rocio y tomas 😱😱 #VerdadesOcultas — 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙞 𝙁𝙤𝙧𝙣𝙚𝙨 🌸🍃 (@michiifornes) April 6, 2021

"Verdades Ocultas" se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza. Asimismo, en el canal de YouTube se suben compactos de los mejores momentos de la ficción y los avances de escenas.

