El presentador de televisión Mario Velasco reveló cómo son los cuidados que tiene con su hija Julieta, fruto de la relación que mantuvo con la cantante y actriz Carolina Mestrovic.

En conversaciones con "Las Últimas Noticias", Velasco detalló toda la rutina que lleva adelante con la pequeña, de 9 años de edad, ahora que todo el país se encuentra en emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el coronavirus, razón por la cual las clases pasaron a modalidad online.

El conductor precisó que cuando se encontraban en Fase 2 (Transición) contaba con una persona que iba a su casa y ayudaba a Julieta con sus labores.

Sin embargo, con el cambio a Fase 1 (Cuarentena) "la persona que me ayuda no puede venir a cuidarla. Mi hermana me ha ayudado con ella algunos días y así la Juli se queda en la casa. Y cuando ya no me queda otra, que son como dos días a la semana, tengo que llevarla al trabajo".

Rutina de Mario y Julieta

Durante la entrevista, Mario contó, además cómo parte la rutina de padre e hija y como transcurren con sus labores el resto del día

"(Julieta) parte las clases a las 8:15. Ahí la dejo en eso y yo me meto a la ducha y me visto. Justo a las 9 tiene un break y ahí nos vamos al canal. Nos vamos por la Costanera Norte y nos demoramos 20 minutos en estar allá", sostuvo.

Y continuó: "A las 10 yo estoy en pantalla y ella parte sus otras clases. La dejo en una parte del estudio que es piola, donde no está en contacto con nadie. Igual ella está con mascarilla".

Relación con Carolina

Por otra parte, el presentador habló sobre la experiencia que vivió junto a su madre el año pasado en Paihuano, Región de Coquimbo, lugar donde pasaron un tiempo.

"Pude disfrutar de mi mamá y fue un cambio para estar cerca de la naturaleza, de los animales, con aire puro y donde la pandemia no pegó tan fuerte. La Julieta disfrutó de la piscina, de los perros de mi mamá", precisó.

Finalmente, Velasco reveló la comunicación que tiene Julieta con Carolina, quien se encuentra radicada en los Estados Unidos por razones laborales.

"Ella fue a verla ahora, estuvo en enero y febrero allá. La comunicación con la mamá es a diario por Zoom o FaceTime. Que tengan ese momento de comunicación, de contarse lo que hicieron en el día cada una, se agradece para poder llevar de mejor manera la distancia. Me imagino que tanto Julieta como la Carola se extrañan en el día a día, pero esto ayuda a llevarlo de mejor manera", dijo.

