Madre, actriz y ahora animadora. Montserrat Ballarin debutará en lo grandes escenarios luego que aceptara ser la anfitriona del festival "Santiago es de todos". Una experiencia que no dudó en vivir, ya que nunca imaginó realizarla alguna vez en su vida.

"Para nada me proyectaba antes en temas de conducción. No es algo en que me sienta muy cómoda, no es para nada mi zona de confort, pero me gusta participar en proyectos de difusión cultural", confiesa.

Si bien no lo tenía contemplado, la intérprete cree que esta oportunidad le puede abrir puertas en su futuro: "No es algo que hubiera proyectado, pero uno nunca sabe si esto permitirá explorar para más adelante. Esta es también una posibilidad de aprender".

¿Por qué aceptó la invitación?

Entre sus motivaciones para ser animadora de esta festividad, Montserrat señala a LUN que "la pandemia nos pilló en un momento en que estábamos sin contrato, pero hay hartos proyectos que hay que tratar de armar para más adelante. Todo está incierto para los proyectos autogestionados, por eso cuando me hablaron del festival ni lo pensé y acepté enseguida".

Actualmente se encuentra en la localidad de Las Cruces, en la región de Valparaíso, junto a Francisco "Chapu" Puelles y su bebé de siete meses. Desde ahí se irá directamente al Teatro Municipal de Melipilla, donde se realiza el evento.

El festival inicia este jueves 11 de febrero y continuará los días 17, 18, 24 y 25 del mismo mes. Se transmitirá vía online, de manera gratuita, en el sitio web www.santiagoesdetodos.cl. Los artistas invitados son Américo, Jordan, Natalino, Los Viking 5, entre otros.

Disfrutando de la playa

Hace pocos días, la actriz y "Chapu" publicaron felices fotografías a siete meses del nacimiento de su hijo Silvestre, proceso que han compartido con sus seguidores de Instagram.

Los actores de “Pituca sin lucas” y “Pobre gallo” han puesto como protagonista a su bebé en sus más recientes publicaciones, demostrando que los tiene “chochos” y que están disfrutando cada día junto a él.

La familia estaba en el litoral central, específicamente en El Quisco, ya que ahí está el Hostal La Tabla, propiedad de “Chapu”.

“Pasar el tiempo juntos. Y tantas aventuras por descubrir todavía. Hoy fuimos a saludar al mar, paseo nublado y enmascarado. Por detrás se asoma el sol y la sonrisa”, escribió.

