A casi cuatro meses de haberse convertido en madre, la actriz Sophie Turner (24 años) fue vista por primera vez paseando con su hija Willa junto a su esposo Joe Jonas (31).

Según publicó Daily Mail, fue captada en un sector de Los Ángeles, California, llamado Encino, mientras llevaba en coche a la bebé y era acompañada por el cantante.

En las imágenes se ve a la actriz de Game Of Thrones (Sansa Stark) mirando con ternura a su hija y sonriéndole, mientras ella y Jonas caminan por una calle de frondosos árboles.

Sophie en tanto aparece usando un apegado traje de algodón color marengo, mientras su pelo rubio y largo, y zapatillas blancas.

Además destaca una cadena de oro que lleva, misma joya que ella misma mostró en sus historias hace algunos días y donde lleva grabada la fecha de nacimiento de su hija (22.07.20).

Via sophs insta ! Awe it’s Willas bday on the necklace #SophieTurner @joejonas pic.twitter.com/LOoXb0h8aY