A pocos días de convertirse en padres de una niña, la cantante mexicana Dulce María dedicó un emotivo mensaje a su esposo Paco Álvarez, a propósito de la celebración de su primer aniversario de bodas.

La ex RBD subió a sus redes sociales una imagen en el que se muestra luciendo su barriguita en compañía de su pareja, la cual acompañó con unas sentidas palabras con las que describió cómo ha sido este año de casados.

Paco no se quedó atrás y respondió el hermoso gesto de la también actriz que se ha dedicado a mantener al tanto a todos sus seguidores de cómo va su embarazo.

¿Cuál fue el mensaje de Dulce María?

"Qué mejor manera de festejar nuestro primer aniversario que con esta gran bendición que es nuestra bebé, el fruto vivo de nuestro amor inmenso, y empezar a formar nuestra familia", compartió la intérprete mediante su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Recuerdo todas las emociones de hace un año, donde dijimos 'sí' para siempre ante Dios. Te amo y agradezco cada segundo junto a ti. Te amo eternamente @pacoalvarezv que sea el primer año y podamos festejar toda la vida".

Por su parte, el productor y director musical respondió de manera muy tierna a su esposa, agradeciendo su compañía todo este tiempo.

"Gracias por este año hermoso de casados y por todos los años juntos. Que sean todos los años del mundo para nuestro amor y nuestra familia", escribió Paco.

Pero este no fue el único mensaje que dedicó a Dulce María, también subió a su cuenta de Instagram la misma imagen de su amada con este mensaje: "Hoy 9 de noviembre es nuestro aniversario, no hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti".

El productor, además, expresó: "Has sido valiente, fuerte, sincera, honesta, amorosa, cariñosa. Has estado en mis enfermedades, en mis tristezas y has sido mi cómplice en todos los momentos felices (...). Y ahora, un año después, la vida nos sorprende con una bebé hermosa que está por nacer y la bendición de una familia".

