¿Qué pasó?

Hace algunas semanas la bailarina chilena Geri Hoops denunció a través de su cuenta en Instagram la pesadilla que vivió durante su visita a Puerto Rico, país al que llegó para grabar un video junto al cantante Ozuna y además, a dar clases de twerk.

La joven denunció el trato abusivo que recibió por parte de funcionarios de migración en el aeropuerto de ese país, personal que la mantuvo retenida luego de que se dieran cuenta que no contaba con la visa de trabajo correspondiente.

"Fui detenida por migraciones ya que la VISA que estaba utilizando era la ESTA y con esa no podía hacer todo el trabajo que hice, hago un mea culpa por no averiguar más", indicó Geri en un extenso video donde reveló detalles de la situación que calificó como "el peor momento de su vida". "El que no haya tenido la VISA no justifica el infiero que viví y que vivo", señaló.

También puedes ver

Denuncia violación

La bailarina ya había denunciado que fue abusada por la migración boricua, quienes la dejaron en detenida toda una noche. "Me empezaron a molestar y a empujar para que pudiera bailar, fue horrible, había un viejo asqueroso, me agarró del brazo y me puso al medio, me pegaron palmadas en los glúteos, me tiraron billetes", contó.

Además denuncia que la revisaron "como si llevaramos drogas" y que "presentía que me iba a pasar algo".

"Llegó un momento en el que me oriné de miedo, no paraba de llorar y me llevaron a una pieza y pasó un rato y llegaron dos tipos que me dijeron que me tenían que revisar. Les pregunté por qué y me dicen que me saque la ropa y que me ponga en la pared, uno me separó las piernas, pero no me estaba revisando (...) después me violaron", reveló.

La joven, quien se encuentra con apoyo sicológico, señaló sobre su denuncia que "nos ponen en duda como si fuera tan fácil contarlo, no se queden con que una persona no te creyó".

En cuanto a los asuntos legales, confirmó que está en contacto con Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y con el consulado de Chile en Puerto Rico.