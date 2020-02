View this post on Instagram

Hace muchos años, desde que inicié mi camino en el Twerk y desde antes, cuando bailaba en un team para discoteques. He tenido que aguantar y saber llevar un sin fin de descalificaciones y denigraciones, ya sea por mi cuerpo, por como bailo o por lo que hago. Siempre supe que iba a hacer una tarea muy difícil, el tratar que las personas vean el Twerk por lo que es, un baile y una disciplina artística, aún así, decidí seguir ese camino y trabajar para que este baile deje de ser sexualizado, que no sea visto como una herramienta para satisfacer necesidades sexuales. Durante los años que he pasado trabajando por lograr mi objetivo, perdí amigos, he sido rechazada y excluida de trabajos, hasta mirada en menos por otros bailarines de otras áreas, perdí comunicación con familiares, he sido apuntada y señalada como un objeto sexual, pero aún así quise seguir y no dar mi brazo a torcer. Luego de años he podido lograr distintas cosas, entre ellas formar mi propia academia de danza, donde además de estar basada en la enseñanza del Twerk, se imparten otros estilos de baile, donde asisten cientos de mujeres a hacer lo que les gusta, es un lugar donde se encuentra todo lo que yo no pude tener, protección, seguridad y cuidado por el trato hacia las personas. Siento mucha rabia y pena, porque después de años, de todo lo que me ha costado surgir, salir adelante y lograr que el Twerk sea visualizado por lo que es "un estilo de baile", aparezca un personaje de un medio que quizás, pueda tener o no poder como muchos dicen, venga a despreciar y vulnerar mi trabajo y a mí como mujer y al de tantas otras que hoy nos dedicamos a la enseñanza. Siento impotencia, pues me ha hecho retroceder en el tiempo y hacerme sentir como nunca más quise sentirme. Sigue en el primer comentario ⬇️