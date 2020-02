La vocalista de Paramore, Hayley Williams, estrenó recientemente su carrera como solista junto al sencillo "Simmer", que adelanta un proyecto más íntimo a diferencia de lo que ha hecho con el grupo.

Ese foco personal fue confirmado por ella en una entrevista con la radio Beats 1, donde además reveló que sufrió de depresión y cómo ha logrado salir adelante.

"Mi perro es la razón por la que estoy viva porque él siempre esperaba que llegara a casa, sin importar lo que pasaba", fue su sorprendente revelación, antes de quebrarse. La artista agregó: "¿sabes cómo se sientan los cachorros pequeños y tiernos y esperan? No podía pensar en eso. Simplemente no pude y me alegro porque la vida sigue siendo difícil".

Sobre su recuperación indicó que "no fue de la noche a la mañana y han pasado años y sigue siendo difícil, pero ahora me doy cuenta de todos esos sentimientos y los tengo dentro, veo ese bonito arcoiris al final del profundo camino".

En tanto, el primer álbum como solista de Hayley Williams, llamado "Petals for Armor", se lanzará el próximo 8 de mayo.

Escucha Simmer