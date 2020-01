David Lynch hace su debut en Netflix con delirante corto "What Did Jack Do?"

Sorpresa causó este lunes el estreno en Netflix de un nuevo cortometraje dirigido nada menos que por David Lynch, justo el día en que el cineasta cumple 74 años.

La producción se titula "What Did Jack Do? (¿Qué hizo Jack?)" y muestra al mismo Lynch, como policía, interrogando a un mono que puede ser culpable de un asesinato.

El corto de casi 17 minutos podría ser la primera de sus obras que llega en exclusiva a la plataforma de streaming.

Good morning. Netflix has a new David Lynch-directed short film wherein David Lynch interrogates a monkey who may be guilty of murder. You're welcome. pic.twitter.com/TJzT9Fi9wf — Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) January 20, 2020

"What Did Jack Do?" fue rodado en 2016 y estrenado en el Festival of Disruption de Nueva York en 2018, pero hasta ahora había sido imposible verlo online.

Puedes ver "What Did Jack Do?" AQUI.