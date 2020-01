Jonas Brothers la rompen en Tik Tok tras imitar viral pelea de las Kardashian

La fiebre por unirse a la red social Tik Tok ha provocado que varios famosos se sumen a la moda de subir videos cortos editados con música y efectos.

Quienes se dieron una oportunidad en la red social de moda fueron los Jonas Brothers. Nick, Joe y Kevin Jonas se inscribieron en 2019 a la app tras su retorno a la música luego de seis años separados.

El trío suma más de 3 millones de seguidores y cada vez muestran mayor actividad, uniéndose a desafíos y mostrando una faceta mucho más lúdica ademas de su música.

Uno de los videos que desató la risa en sus seguidores fue subido recientemente y es protagonizado por Joe y Nick. Ambos decidieron imitar la viral "pelea" que tuvo Kim Kardashian con su hermana Khloé durante las primeras temporadas del docurreality "Keeping Up With The Kardashians".

El registro muestra a Joe Jonas como Kim, Nick como Khloé y a Kevin diciendo "Oh por Dios!", y ya suma 11 millones de reproducciones.

Los Jonas Brothers incluso usaron Tik Tok para anunciar el estreno de su primer single de 2020 titulado "What a man gotta do", que será estrenado el viernes 17 de enero.

Mira el video: