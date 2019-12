Así fue como Mariah Carey grabó el éxito navideño que cumple 25 años

Con poca fe, pero bien acompañada, Mariah Carey grabó lo que sería su boleto a la inmortalidad musical, pues su tema 'All I Want for Christmas is You' es una máquina de hacer dinero. Tres récords Guinness avalan tal hazaña y la artista lo disfruta al máximo.

Pero los orígenes del tema fueron como muchos, un territorio desconocido. Cuando Mariah aceptó la propuesta de su marido para entonces, el presidente de Columbia Records, Tommy Mottola, de grabar un tema navideño, lo primero que pidió fue incluir material original compuesto por ella además de varios clásicos. De eso ya hacen 25 años.

Mariah, de madre irlandesa y padre venezolano, escribió y compuso la canción, pero el "toque" vino con la intervención del productor Walter Afanasieff, que dio una vueltas de tuerca al ritmo para que tuviera mejor recepción en el pública.

Lo mismo le había pasado con “My Heart Will Go On” de Celine Dion, un tema que también sigue recogiendo frutos y recuerdos de varias generaciones, tal y como sucede con los clásicos. En el caso de Mariah Carey, lo que en principio era un sencillo de temporada con una letra más o menos personal, pasó a ser una de las canciones más escuchadas.

La cantante newyorquina de 50 años ha sabido sacar provecho de su éxito musical y para este 2019 estará de gira por Las Vegas y los Estados Unidos con el éxito imperdible de Navidad.

Si, es una canción alegre y contagiosa, pero la voz de Carey es única. Ya antes de este golpe de suerte, a Mariah se le ha llamado “ave cantora suprema”, capaz de lograr notas de cinco octavas que ya querrían muchas intérpretes poder lograr. Noera para menos, pues su madre era cantante lírico y en su infancia aprendió mucho de ella.

Es una “soprano de coloratura” digna de todo reconocimiento. Y pensar que hace poco más de dos décadas era una cantante tímida que no podía hacer conciertos por su miedo escénico, pero una vez superados estos obstáculos, es toda una celebridad en el mundo de los buenos cantantes.