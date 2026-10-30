Nuevo HONOR 600 Elite: Llega a Chile Smartphone con batería de gran capacidad y resistencia a caídas de hasta 2,5 metros
- Por Meganoticias
HONOR presentó en Chile su nuevo celular "HONOR 600 Elite", que incorpora herramientas de inteligencia artificial, batería de gran capacidad, resistencia al agua y una cámara principal de 108 megapíxeles.
Una de sus principales características es un botón físico lateral que permite acceso rápido a distintas funciones de inteligencia artificial, entre ellas "Imagen a Video 2.0", herramienta que permite animar fotografías, eliminar personas u objetos del fondo y corregir reflejos en superficies de vidrio.
El dispositivo también integra "Circle to Search" de Google, que permite al usuario seleccionar cualquier elemento que aparezca en la pantalla, ya sea encerrando en un círculo, destacando o tocando un texto, imagen o video, y la herramienta mostrará enlaces para comprar productos, traducciones o resúmenes generados mediante inteligencia artificial. A esto se suma compatibilidad con dispositivos iOS para compartir fotografías en movimiento (Motion Photos).
Resistencia al agua y batería de gran capacidad
En cuanto a durabilidad, el HONOR 600 Elite cuenta con certificación de resistencia a caídas de hasta 2,5 metros de altura. Además, incorpora niveles de protección frente al polvo y al agua, permitiendo sumergir el dispositivo y soportar chorros de agua a presión. La pantalla también está diseñada para responder al tacto con los dedos mojados o bajo la lluvia, facilitando su uso bajo distintas condiciones.
Otro de sus aspectos destacados es su batería de 8.100 mAh (miliamperios-hora), con una autonomía que según la marca puede alcanzar hasta tres días de uso normal, permitiendo reproducir hasta 21 horas de TikTok, 28 horas de YouTube o mantener sesiones de juego de hasta 15 horas.
El smartphone incorpora además una cámara principal de 108 megapíxeles y un sistema de audio que cuenta con altavoces capaces de alcanzar un volumen de hasta un 400%. También está diseñado para funcionar en temperaturas que van desde los -30 °C hasta los 50 °C.
El HONOR 600 Elite ya está disponible y puedes comprarlo a través de su sitio web www.honorstore.cl
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