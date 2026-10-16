Paris Beauty Fest 2026 llega a Cenco Portal La Dehesa con más de 80 marcas y experiencias gratuitas de belleza

Este viernes 16 de octubre comienza la segunda edición de Paris Beauty Fest 2026, encuentro organizado por Paris que se extenderá hasta el domingo 18 de octubre en Cenco Portal La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea.

Tras convocar a más de 5.000 personas en 2025, el evento espera duplicar su asistencia y recibir cerca de 10.000 visitantes durante sus tres jornadas, con una propuesta que contempla lanzamientos de productos, asesorías personalizadas y experiencias vinculadas al mundo de la belleza.

Este año, el festival contará con 4.000 metros cuadrados de exhibición, más de 80 marcas y 12 emprendimientos chilenos, que presentarán sus novedades y propuestas al público.

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Paris Beauty Fest 2026

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán acceder a experiencias gratuitas de colorimetría, análisis facial y capilar, maquillaje, peinado y barbería, además de actividades para descubrir distintas familias olfativas y conocer las últimas tendencias de la industria.

Entre las novedades anunciadas destacan Givenchy Makeup, Lulab, Oura Ring, nuevos perfumes árabes y propuestas de perfumería de autor.

Además, el recinto dispondrá de espacios gastronómicos, con food trucks y cafeterías para quienes recorran el festival.

Ante esto, Pilar Sánchez, gerente de Marketing de Paris, comentó: "En Paris estamos orgullosos a presentar una nueva edición de Paris Beauty Fest, el festival de belleza más importante de Chile, con una propuesta especialmente pensada para vivir una experiencia integral, donde nuestros clientes puedan descubrir las últimas tendencias, conocer nuevos lanzamientos, probar sus productos favoritos y disfrutar junto a las principales marcas de la industria. Además, en esta versión incluimos servicios y experiencias pensadas para el público masculino, que cada vez tiene más presencia en esta categoría".

TikTok se suma a la nueva edición

Una de las novedades de este año será la participación de TikTok, plataforma que estará presente en el encuentro en medio del crecimiento de los contenidos relacionados con belleza y cuidado personal.

Según las cifras compartidas por la organización, durante el último año los contenidos de belleza en TikTok registraron un crecimiento del 111% en Chile, mientras que el hashtag #BeautyTok superó los 237,6 millones de visualizaciones en el país.

Asimismo, las búsquedas relacionadas con tutoriales de maquillaje aumentaron más de un 95%, reflejando el interés de los usuarios por descubrir productos, recomendaciones y tendencias a través de las redes sociales.

¿Cómo ser parte?

La segunda edición de Paris Beauty Fest se desarrollará hasta el 18 de octubre, en Cenco Portal La Dehesa, ubicado en Avenida La Dehesa 1445, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Las entradas para asistir al evento se encuentran disponibles a través de Puntoticket.