Cyber Week: Cruz Verde y Eucerin realizarán Live Shopping junto a Mega con descuentos y premios

Este lunes 5 de octubre, a las 21:00 horas, Cruz Verde y Eucerin realizarán un nuevo Live Shopping junto a Mega, enfocado en presentar alternativas para distintas necesidades de la piel.

El evento permitirá conocer diferentes rutinas de skincare, acceder a descuentos en productos seleccionados, sorteos y participar en dinámicas en vivo.

La transmisión será conducida por Karen Doggenweiler y la dermoconsejera Javiera Muñoz, junto con Maida Desoto, representante de Eucerin, quienes explicarán de manera sencilla qué aspectos considerar al momento de elegir los productos adecuados.

Descuentos y premios durante el Live Shopping

Durante la instancia, se presentarán productos seleccionados de las líneas Epigenetic, Antipigment, Dermopure, Aquaphor, Solares y Baby, que tendrán descuentos de hasta un 50%.

La transmisión también contará con preguntas a través del chat, dinámicas como “mito o verdad” y el sorteo de cinco packs asociados a las rutinas presentadas.

Además, se realizará una demostración con un Skin Analyzer, dispositivo que permitirá analizar algunas características de la piel y orientar la elección de productos.

Quienes estén inscritos en el Programa Dermo de Cruz Verde podrán acumular $10.000 de descuento por cada $50.000 en compras de productos adheridos. Este beneficio puede acumularse y canjearse en locales, en el sitio web y en la aplicación.

El Live Shopping podrá seguirse desde las 21:00 horas del 5 de octubre a través de Mega.cl y el canal de YouTube de Mega. Los descuentos estarán disponibles por tiempo limitado, hasta las 10:00 horas del 6 de octubre, en Cruzverde.com.