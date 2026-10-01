'Cena Maldita': Francisca Valenzuela presentará experiencia que une música y gastronomía en Amor y Pasta

El próximo miércoles 28 de octubre, Francisca Valenzuela llegará a la casa de "Amor y Pasta", en Providencia, con "Cena Maldita", una experiencia inspirada en su más reciente álbum, "Maldita", que combinará una propuesta culinaria y música en vivo.

La artista participó junto al equipo gastronómico del espacio en la creación de una cena de cuatro tiempos, con degustación y maridaje inspirados en el universo de su nuevo disco. La jornada finalizará con una presentación acústica de la cantante, acompañada de piano y cuerdas.

Una experiencia inspirada en "Maldita"

La propuesta busca trasladar parte del concepto del álbum a una experiencia gastronómica, vinculando los distintos tiempos de la cena con el universo desarrollado por Francisca Valenzuela en su nuevo trabajo.

Publicado este año, "Maldita" está compuesto por 12 canciones y aborda temáticas como la identidad, la ambición, la maternidad, el posparto y la transformación personal.

Canciones como "Bugambilia", "Malacara", "SOS" y "Maldita" serán parte del repertorio de la noche, en una presentación centrada en la voz y el piano y pensada en un formato cercano al público.

Francisca Valenzuela cuenta además con una nominación a los Latin Grammy 2026 por "Bugambilia", en la categoría Mejor Canción Alternativa. A lo largo de su trayectoria, también ha impulsado proyectos ligados a la industria musical: es fundadora de Frantastic Producciones y creadora del festival Ruidosa, plataforma y comunidad internacional que promueve las voces de mujeres y disidencias en la música.

Fecha, horario y entradas

"Cena Maldita" se realizará el miércoles 28 de octubre, desde las 19:00 horas, en Amor y Pasta, ubicado en Av. Italia 830, piso -3, Providencia.

Según informó la organización, los cupos son limitados y las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web de Amor y Pasta. La cena comenzará a las 19:30 horas, mientras que la presentación de Francisca Valenzuela está programada para las 20:30 horas.

PROGRAMA

19:00 Inicio/Llegada

19:30 Cena Maldita

20:30 Show Francisca Valenzuela

21:30 Fin del Show