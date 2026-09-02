Festival Bamba 2026: Fechas, horarios y recomendaciones para disfrutar del evento

Festival Bamba prepara su primera edición para el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O’Higgins, Santiago, que reunirá a más de 20 artistas nacionales e internacionales.

Creado por Lotus junto a Juanes y Rafael Restrepo, el evento combinará música, gastronomía, diseño y espacios inspirados en la diversidad cultural de Latinoamérica.

Una experiencia más allá de los escenarios

El recinto abrirá sus puertas a las 12:00 horas durante ambos días. Con una programación que se distribuirá entre los escenarios Banco de Chile y Latino, con presentaciones continuas a lo largo de cada fecha.

El sábado 24 el escenario "Banco de Chile" contará con los artistas Seamoon, Gale, Los Pericos, Conociendo Rusia, Juanes y Marc Anthony. Mientras que en "Latino" estarán Catalina y Las Bordonas de Oro, Coti, Jovanotti, Elena Rose y Los Vásquez.

Por su parte, el domingo 25 sobre la tarima de "Banco de Chile", será el turno de Aura Bae, iLe, Álvaro Henríquez & Pettinellis, Bomba Estéreo, Fito Páez y Carlos Vives. En paralelo, el espacio "Latino" recibirá a Çantamarta, Paloma Murphy, Ráfaga, Amigo de Artistas y Orishas. Conciertos que comenzarán desde las 12:45 y se extenderán hasta las 23:30 horas.

La experiencia incluirá diferentes sectores para recorrer entre cada show.

La Cantina ofrecerá cervezas y coctelería latinoamericana.

Cocinerías reunirá recetas tradicionales y propuestas contemporáneas.

El Comedor dispondrá de mesas y lugares habilitados para compartir.

A ello se sumará Mercado Mestizo, una zona dedicada a creadores y pequeños productores ligados al diseño, los sabores y los oficios de la región. La Tiendita dispondrá de ediciones limitadas y colaboraciones especiales, a la vez que Picnic Bamba, permitirá hacer una pausa y vivir la música desde otra perspectiva.

Todos los pases entregan acceso a los conciertos y áreas generales del parque. También existen opciones con ubicaciones exclusivas, vista preferencial y servicios adicionales, cuyos beneficios varían según la categoría escogida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival Bamba (@festivalbambacl)

Guía práctica para preparar tu jornada festivalera

Antes de asistir, revisa los horarios y selecciona las presentaciones que quieres ver, considerando los desplazamientos entre ambos escenarios. También es recomendable planificar con anticipación el transporte de ida y regreso, especialmente ya que las actividades se extenderán hasta la noche. Recuerda contar con la cédula de identidad, cuidar la piel con bloqueador solar y mantenerse hidratado.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. Para revisar más información, conocer las novedades y preparar tu visita, puedes ingresar a Festivalbamba.cl.