Desde Calvin Harris hasta Hardwell: Conoce el Line up de Creamfields 2026

Creamfields Chile presentó oficialmente el line up de su edición 2026, que contará con el cartel de artistas más grande desde la llegada del festival al país. El evento se realizará los días 14 y 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, y reunirá a 85 artistas, de los cuales 39 son internacionales y 46 nacionales.

Entre los principales artistas destacan nombres como Calvin Harris, Boris Brejcha, Charlotte de Witte, Fisher, Hardwell y Hugel, quienes encabezarán una programación que recorrerá distintos estilos de la música electrónica, desde el techno y el house hasta los sonidos más masivos de la escena internacional.

Calvin Harris, lidera el cartel tras encabezar también la edición 2026 de Creamfields UK. A él se suman Boris Brejcha, conocido por su propuesta sonora y visual; Charlotte de Witte, una de las principales exponentes del techno; Fisher, uno de los artistas más solicitados del circuito internacional; Hardwell, habitual protagonista de los grandes festivales; y Hugel, referente del Latin House.

Se suman nuevas experiencias

Además del anuncio de su programación artística, Creamfields Chile adelantó una serie de novedades para esta edición, enfocadas en mejorar la experiencia del público. Entre ellas hay una nueva zona de 5.000 metros cuadrados, que incorporará un anfiteatro con capacidad para 3.000 personas sentadas. Para complementar la experiencia, todos los escenarios estarán techados, excepto el Main Stage. Además, se ampliarán las zonas de sombra dentro del recinto.

"Después de 20 años, sabíamos que la apuesta era ir por mucho más. Tenemos un gran line up y más comodidades para que estos dos días sean una experiencia de otro nivel", señaló Robert Morrison, gerente general de Street Machine.

Otra de las novedades será The Village, un espacio que ofrecerá acceso a restaurantes, bares exclusivos y una vista privilegiada del Main Stage, que contará con un deck elevado de dos niveles destinado a las nuevas categorías de entradas Sky Lounge y Diamond Lounge.

Desde la organización informaron que aún quedan entradas disponibles para asistir al festival, las que pueden adquirirse a través de PuntoTicket.