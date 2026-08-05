Copec entrega cupón de $100 por litro de descuento todos los domingos de agosto: Conoce cómo activarlo
- Por Meganoticias
Todos los domingos de agosto, los usuarios de app Copec podrán activar un cupón de $100 por litro de descuento en gasolinas 93, 95 y 97, además de diésel. El beneficio podrá utilizarse en cualquier estación de servicio Copec del país.
El cupón estará disponible para activación únicamente durante el domingo. Para obtenerlo, los usuarios deberán ingresar a la app Copec y activarlo ese mismo día. También podrán activarlo manualmente ingresando el código que Copec publicará cada domingo en sus redes sociales @copec_cl y en copec.cl
Una vez activado, el cupón será válido por siete días, lo que permitirá que los clientes elijan cuándo utilizar el descuento dentro de ese período. Para hacer efectivo el beneficio, el pago deberá realizarse a través de la app Copec.
Para conocer más detalles de la promoción revisa la información disponible en el sitio web de Copec y consulta las bases legales.
Ver esta publicación en Instagram